Incendio ad Arenzano minacciate alcune case in piazza Camillo Golgi

Un incendio si è sviluppato ad Arenzano, mettendo a rischio alcune abitazioni in piazza Camillo Golgi. Sul posto sono intervenute quattro squadre di vigili del fuoco, che sono riuscite a mettere il fuoco sotto controllo. Le operazioni di bonifica continueranno con l’aiuto dei volontari dell’antincendio, per garantire la sicurezza dell’area e prevenire ulteriori rischi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco: il rogo è sotto controllo grazie all'intervento di 4 squadre, le operazioni di bonifica saranno portate avanti dai volontari dell'antincendio.

