Maurizio Gasparri alla presidenza della commissione Esteri e Difesa del Senato

Il senatore di Forza Italia è stato nominato presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore e conferisce al politico la guida della commissione per il prossimo mandato. La commissione si occupa di questioni relative alla politica estera e alla difesa nazionale. La nomina è stata approvata dai membri dell'assemblea parlamentare.

103° anniversario dell’Aeronautica, cerimonia a Napoli. Mattarella non ci sarà Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, è il nuovo presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato. Hanno votato a favore 18 senatori e 2 si sono astenuti (Azione e M5s). Gasparri prende il posto di Stefania Craxi che la scorsa settimana ha assunto il ruolo di capogruppo azzurra, subentrando proprio a Gasparri. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Matteo Maiocchi coordinerà le attività di comunicazione e marketing di Levi’s. 103° anniversario dell’Aeronautica, cerimonia a Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Tutto quello che riguarda su Maurizio Gasparri

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