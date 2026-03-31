fi gasparri eletto presidente della commissione esteri del senato prende il posto di stefania craxi nuova capogruppo

Il senatore di Forza Italia è stato eletto presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, sostituendo Stefania Craxi, che è diventata capogruppo. La nomina è stata approvata con 18 voti favorevoli e 2 astensioni, provenienti da Azione e M5S. La commissione ha quindi scelto Gasparri per questo incarico, secondo quanto riferito da fonti parlamentari.

L'ha eletto la commissione e secondo fonti parlamentari, hanno votato a favore 18 senatori e 2 si sono astenuti (Azione e M5s) Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, è stato eletto nuovo presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato. L'ha eletto la commissione e secondo fon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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