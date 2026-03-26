Stefania Craxi capogruppo di Forza Italia al Senato dopo dimissioni di Gasparri lui va in Commissione Esteri

Dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, Stefania Craxi è stata nominata capogruppo di Forza Italia al Senato. Gasparri ha invece preso parte alla Commissione Esteri. La nomina di Craxi è stata comunicata ufficialmente dal partito, che ha annunciato il cambio di ruolo senza ulteriori dettagli. La modifica si è resa necessaria in seguito all'uscita di Gasparri dalla guida del gruppo.

Stefania Craxi è la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato, scelta giovedì 26 marzo 2026 dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri. La conferma è stata data da Antonio Tajani, leader del partito nonché vicepremier e ministro degli Esteri. La senatrice, già presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, è stata scelta per ricompattare il gruppo parlamentare dopo il voto di sfiducia interno, in seguito alla sconfitta del centrodestra col flop del Referendum sulla Giustizia. L’ex ministro farà il percorso inverso, prendendo il posto lasciato vacante da Craxi. L’annuncio di Tajani Poco dopo le ore 15, Antonio Tajani ha confermato la sostituzione: fuori il dimissionario Gasparri, ringraziato dal leader di Forza Italia, dentro Stefania Craxi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Stefania Craxi capogruppo di Forza Italia al Senato dopo dimissioni di Gasparri, lui va in Commissione Esteri Articoli correlati Leggi anche: Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: Stefania Craxi in successione Leggi anche: Forza Italia: Gasparri si dimette da capogruppo al Senato. Lo sostituira’ Stefania Craxi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stefania Craxi Temi più discussi: Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Lotito- Masaniello. Arma la rivolta in Forza Italia. Via Gasparri da capogruppo; Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; Trent'anni di cooperazione e impegno, trasformare la politica in azione: intervista a Stefania Craxi. Gasparri si dimette. Stefania Craxi nuova capogruppo di Forza Italia in SenatoMaurizio Gasparri si appresta a lasciare la guida del gruppo di Forza Italia al Senato. Al suo posto dovrebbe subentrare Stefania Craxi. La svolta è arrivata in mattinata, quando come riportato da Rep ... ilriformista.it Chi è Stefania Craxi, la senatrice che subentra a Maurizio Gasparri come capogruppo al Senato di Forza ItaliaNon è solo una questione di cognome, anche se quel cognome ha segnato la storia della Repubblica. L’ascesa di Stefania Craxi, che subentra a Maurizio Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato ... affaritaliani.it Terremoto anche nel partito di Tajani. Firmano Zangrillo e Casellati. Fronda attesa pure alla Camera. La spinta di Marina e Pier Silvio Berlusconi al «rinnovamento». Stefania Craxi in pole come nuovo capogruppo - facebook.com facebook Gasparri si dimette da capogruppo di FI. Al suo posto dovrebbe andare Stefania Craxi. Ronzulli: "In Forza Italia c'è una riflessione in atto" x.com