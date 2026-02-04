Luca Acosta si sente più sicuro in pista con la KTM. Durante il test in Malesia, ha spiegato che l’anno scorso a quest’ora aveva già subito cinque cadute. La seconda giornata di test si è svolta sotto il sole forte, con condizioni meteo che sono cambiate più volte. I piloti hanno lavorato sulla messa a punto delle moto, cercando di adattarsi al caldo e alle strade scivolose.

Nel contesto del test MotoGP in Malesia, la seconda giornata ha offerto una panoramica di sviluppi tecnici e condizioni metereologiche mutevoli: caldo intenso al mattino seguito dall’arrivo della pioggia, che ha limitato l’attività sui box. In tale cornice, Pedro Acosta ha affinato la RC16 concentrandosi su dettagli aerodinamici e sull’affidabilità della vettura, mantenendo alta l’attenzione su tempi e sensazioni di guida. Il pilota quarto tempo della giornata si è mantenuto a meno di due decimi e mezzo dal leader joan mir su Honda, autore del miglior crono finora, 1’56”874. La sessione ha visto Acosta completare 35 giri, di cui 31 nella sessione mattutina, segnando un miglioramento di quasi 1,2 secondi rispetto al giorno precedente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Acosta: "Con la KTM mi sento più a mio agio, l'anno scorso a quest'ora avevo già cinque cadute

