Nella recente puntata di FOCUS, trasmissione disponibile sul canale YouTube di OA Sport condotta da Alice Liverani, è intervenuto Matteo Iocchi Gratta, membro della nazionale italiana di pallanuoto maschile. Durante l’intervista, l’atleta ha commentato la sua esperienza riguardo alla squalifica ricevuta a Singapore, affermando che questa situazione lo ha aiutato a migliorare e che preferisce le nuove regole adottate nel torneo.

Nella nuova puntata di FOCUS, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Alice Liverani, è intervenuto come ospite Matteo Iocchi Gratta, ormai figura di spicco della nazionale italiana di pallanuoto maschile. L’azzurro ha raccontato i momenti più belli vissuti con il Settebello, non dimenticando i rapporti personali e la crescita nella Pro Recco. Gli inizi con la pallanuoto: “La mia storia è molto diversa. Giocavo a calcio, poi vidi la finale Italia-Croazia alle Olimpiadi e mi è scattato il sogno di vincere con l’Italia. Da quel luglio 2012 faccio pallanuoto”. L’idolo pallanuotistico: “Il mio idolo offensivo è sempre stato Christian Presciutti, quello difensivo è sicuramente Aleksandar Ivovic, capitano della Pro Recco e giocatore con cui ho avuto il piacere e l’onore di condividere lo spogliatoio per due anni”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Iocchi Gratta: “La squalifica di Singapore mi ha aiutato ad essere migliore. Preferisco le nuove regole”

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