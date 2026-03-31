Matteo Arnaldi cede nettamente ad Alex Molcan e saluta Bucarest all’esordio

Matteo Arnaldi ha perso in modo netto contro Alex Molcan nel suo primo match a Bucarest, chiudendo così rapidamente il suo debutto nel torneo. Dopo un periodo difficile, l’italiano aveva dichiarato di aver ritrovato alcune sensazioni positive durante il torneo di Miami, ma questa prima partita a Bucarest si è conclusa con una sconfitta che pone fine alla sua partecipazione.

Continua il periodo molto negativo di Matteo Arnaldi, che a Miami, per sua stessa ammissione, sembrava aver ritrovato delle chiavi buone nonostante la sconfitta all’esordio. All’ATP 250 di Bucarest, però, il sanremese esce di scena in maniera netta, per 6-3 6-1 contro lo slovacco Alex Molcan, proveniente dalle qualificazioni, un passato da numero 38 del mondo, ma ora sceso al numero 189. Di fatto, è come se il match fosse diviso in due tronconi ben distinti. Nel primo ci sono game lottati a non finire, un primo set nel quale i primi tre giochi finiscono tutti ai vantaggi. Ed è nel terzo che arriva il primo break di Molcan, che apre una serie di tre servizi strappati di fila al termine del quale lo slovacco si issa sul 3-2 e, poi, sul finire del parziale prende ancor più lo slancio per chiudere a 15 in risposta e assicurarsi il 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Arnaldi cede nettamente ad Alex Molcan e saluta Bucarest all’esordio Articoli correlati Leggi anche: Tabellone ATP Bucarest 2026: Arnaldi e Maestrelli ci provano in Romania, Diallo guida il seeding Leggi anche: Milan, Dutu saluta: accordo con la Dinamo Bucarest