Milan Dutu saluta | accordo con la Dinamo Bucarest

Matteo Dutu lascia il Milan e si trasferisce alla Dinamo Bucarest. L’operazione, conclusa tra le due società, prevede il passaggio del difensore centrale a titolo definitivo. Dutu rientra in Romania dopo aver vestito la maglia rossonera, proseguendo la sua carriera nel campionato locale. La firma ufficiale è attesa a breve, segnando un nuovo capitolo per il giocatore e le rispettive squadre.

Operazione chiusa e definita. Matteo Dutu lascia il Milan e torna in Romania: il difensore centrale è a un passo dalla Dinamo Bucarest, con accordo raggiunto a titolo definitivo tra i club. Il classe 2005, reduce dall'esperienza con il Milan Futuro, saluta l'Italia per rilanciarsi nel campionato rumeno. L'intesa prevede però tutele precise per il club rossonero: il Milan ha inserito una clausola di recompra e una percentuale sulla futura rivendita, mantenendo il controllo sul percorso di crescita del giocatore. Per la Dinamo Bucarest è un rinforzo immediato in difesa; per il Milan una scelta strategica.

