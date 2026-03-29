A Bucarest si disputa un torneo ATP 250 nel periodo tra il torneo di Miami e quello di Montecarlo. L’evento conta su un tabellone che vede Diallo come testa di serie numero uno, mentre Arnaldi e Maestrelli cercano di avanzare nel torneo. La competizione ha una tradizione che risale al 1993, anno del primo vincitore, Goran Ivanisevic, seguito da altri campioni come Thomas Muster.

Si va anche a Bucarest nella settimana intercalare tra Miami e Montecarlo. E in Romania il locale ATP 250 ha una storia lunga di validi giocatori da rosso e vincitori Slam nell’albo d’oro ( il primo fu Goran Ivanisevic nel 1993, poi Thomas Muster nel 1995 ). Originariamente si giocava a settembre, poi dal 2012 in aprile, quindi dal 2017 la licenza è stata più volte spostata per poi essere riportata nella capitale rumena nel 2024, sebbene in sede diversa dall’originale. Doveva esserci al via Flavio Cobolli, ma il detentore del titolo ha scelto di non disputare il torneo. Di scena ci sono comunque due azzurri. Uno, Matteo Arnaldi, nonostante sia uscito dai 100 ha raccolto buone sensazioni da Miami (e indubbiamente vale più della sua attuale classifica). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone ATP Bucarest 2026: Arnaldi e Maestrelli ci provano in Romania, Diallo guida il seeding

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