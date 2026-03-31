Mattarella non sarà più a Napoli per l’anniversario dell’Aeronautica | il motivo

Il presidente della Repubblica non parteciperà alla cerimonia del 103º anniversario dell’Aeronautica Militare prevista a Napoli. La sua assenza è stata comunicata poco prima dell’evento. La decisione di non essere presente è stata resa nota senza ulteriori dettagli sui motivi. La cerimonia si svolgerà comunque regolarmente nel capoluogo campano.

Cancellata la visita del Capo dello Stato, che era atteso per la cerimonia del 103mo anniversario dell’Aeronautica Militare Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non sarà domani a Napoli per la cerimonia del 103mo anniversario dell’Aeronautica Militare. La decisione è stata presa nelle ultime ore a causa delle condizioni meteo avverse previste sulla città. La visita del capo dello Stato era inizialmente inserita nel programma ufficiale delle celebrazioni, in particolare per la cerimonia istituzionale prevista tra via Caracciolo e la Rotonda Diaz. Il peggioramento del tempo ha però reso necessario rivedere la partecipazione, con l’annullamento della presenza presidenziale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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