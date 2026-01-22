Masters of the Universe | online il primo trailer con Nicholas Galitzine e Jared Leto

Il potere di Grayskull sta per invadere il grande schermo. Dopo anni di attesa e diversi cambi di produzione, Amazon MGM Studios ha finalmente rilasciato il primo attesissimo trailer di Masters of the Universe, il live-action che promette di rilanciare il franchise di He-Man per una nuova generazione. Un nuovo inizio per il Principe Adam. Diretto da Travis Knight (già apprezzato per Bumblebee ), il film reimmagina le origini dell’eroe. La trama segue Adam Glenn (interpretato da Nicholas Galitzine ), un giovane che fuggì da Eternia verso la Terra anni fa. Ormai adulto, Adam deve tornare sul suo pianeta d’origine per reclamare la Spada del Potere, trasformarsi in He-Man e guidare la resistenza contro le forze del male. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Masters of the Universe: Nicholas Galitzine impugna la Spada del potere nel primo teaser

