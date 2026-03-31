Mastella su Santamaria | Apprendo con stupore dell’arresto disposta la sospensione del Dirigente

Il sindaco del Comune di Benevento ha dichiarato di aver appreso con sorpresa dell’arresto di Gennaro Santamaria, dirigente dell’ente. In seguito alla notizia, è stata disposta la sospensione del dirigente coinvolto. La notizia ha suscitato attenzione tra i cittadini e le istituzioni locali. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso e la situazione è ancora in fase di definizione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho appreso con stupore la notizia dell’arresto del dirigente del Comune di Benevento, Gennaro Santamaria. Da quello che leggo si sarebbe trattato di un arresto in flagranza di reato per una ipotesi di concussione. Leggo anche del sequestro di somme di denaro in contanti. Se le ipotesi di reato dovessero corrispondere al vero, oltre ad essere parte offesa quale Sindaco del Comune di Benevento, sarei profondamente rammaricato anche sul piano umano. Il segretario generale ha disposto la sospensione dal servizio del Dirigente coinvolto. Tanto premesso, considerato che vige il principio di non colpevolezza fino ad... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella su Santamaria: “Apprendo con stupore dell’arresto, disposta la sospensione del Dirigente” Articoli correlati Arresto di Gennaro Santamaria, i consiglieri: “Mastella prenda posizione”. Le reazioniTempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei consiglieri Perifano, Fioretti, De Longis, De Lorenzo, Varricchio,... Scatta la sospensione per la dirigente del “Pacinotti”: provvedimento dopo l’indagine disciplinare sul caso di Paolo MendicoABBONATI A DAYITALIANEWS L’Ufficio scolastico regionale ha disposto la sospensione per tre giorni della dirigente dell’istituto Pacinotti di Fondi e... Tutti gli aggiornamenti su Mastella su Santamaria Apprendo con... Mastella: Apprendo con stupore dell’arresto del dirigente Santamaria, disposta la sospensioneHo appreso con stupore la notizia dell’arresto del dirigente del Comune di Benevento, Gennaro Santamaria. Da quello che leggo si sarebbe trattato di un arresto in flagranza di reato per una ipotesi ... ntr24.tv Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per corruzione: stava intascando 4mila euro in contantiÈ stato arrestato in flagranza per concussione Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Santamaria è accusato di aver vessato un geometra boicottando le pratic ... ilfattoquotidiano.it