Scatta la sospensione per la dirigente del Pacinotti | provvedimento dopo l’indagine disciplinare sul caso di Paolo Mendico

L'Ufficio scolastico regionale ha sospeso per tre giorni la dirigente dell’istituto Pacinotti di Fondi e della succursale di Santi Cosma e Damiano, in seguito a un’indagine disciplinare riguardante presunti episodi di bullismo. La misura è stata adottata dopo il tragico caso di Paolo Mendico, studente di 14 anni che si è tolto la vita all’inizio dell’anno scolastico. Restano in corso approfondimenti per chiarire la vicenda.

L'Ufficio scolastico regionale ha disposto la sospensione per tre giorni della dirigente dell'istituto Pacinotti di Fondi e della succursale di Santi Cosma e Damiano, al termine dell' indagine disciplinare avviata per verificare eventuali episodi di bullismo in danno di Paolo Mendico, lo studente di 14 anni che si è tolto la vita nel giorno di avvio dell'anno scolastico. Il provvedimento eseguito e l'accesso agli atti: ipotesi impugnazione. Come riportato dai colleghi di Latina Oggi, la preside, Gina Antonetti, ha già dato esecuzione alla sospensione. Risulta però che abbia anche presentato accesso agli atti per ottenere copia del verbale che conclude per la sanzione, passaggio che potrebbe essere funzionale a una impugnazione.

