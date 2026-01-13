Può confessare Garlasco Lovati a ruota libera da Massimo Giletti

Nel contesto del delitto di Garlasco, l'intervista di Lovati a ruota libera condotta da Massimo Giletti offre uno sguardo diretto e senza filtri su una vicenda ancora molto discussa. Questo caso, tra i più complessi e delicati della cronaca italiana, continua a suscitare interesse e riflessioni, mantenendo vivo il dibattito pubblico e giudiziario.

Il delitto di Garlasco c ontinua a rappresentare una delle pagine più controverse e dolorose della cronaca giudiziaria italiana. Era il 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi venne trovata senza vita nella villetta di famiglia, in via Pascoli, a Garlasco. Da quel momento il caso ha attraversato indagini complesse, processi, assoluzioni e condanne, fino a diventare un simbolo di errori investigativi, piste alternative mai del tutto chiarite e un dibattito pubblico che non si è mai spento. Al centro dell’inchiesta iniziale finì il fidanzato, Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 dopo un lungo iter giudiziario, mentre nel tempo sono emersi dubbi, interrogativi e nuovi nomi che hanno alimentato richieste di riapertura del fascicolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

