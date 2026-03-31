Massimo Lovati lascia la toga e si candida a sindaco di Vigevano | È stanco e amareggiato

Massimo Lovati, avvocato iscritto all'albo di Pavia dal 1982, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Vigevano. Dopo aver lavorato come avvocato, ha deciso di abbandonare la professione legale per entrare in campo politico. Lovati ha dichiarato di essere stanco e amareggiato, motivato dalla volontà di impegnarsi direttamente nella gestione della città.

L'ex difensore di Sempio correrà per la lista "Democrazia sovrana e popolare" di Marco Rizzo. Sulla decisione hanno pesato gli episodi negativi degli ultimi mesi. Il suo legale a Mattino Cinque: "Ha avuto solo porte in faccia" Dal caso Garlasco al tricolore. Massimo Lovati si candida. Obiettivo: diventare sindaco di Vigevano. Iscritto all'albo degli avvocati di Pavia dal 1982, Lovati ha deciso di lasciare la toga per dedicarsi alla politica. L'avvocato correrà sotto il vessillo di 'Democrazia Sovrana Popolare', il partito antisistema e sovranista fondato da Marco Rizzo, volto storico del comunismo italiano. Sulla decisione hanno inevitabilmente pesato i tanti episodi controversi in cui Lovati è rimasto coinvolto negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Today.it

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