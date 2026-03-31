Massime di 16 gradi a Piacenza poi inizia a farsi strada l’alta pressione | il meteo della settimana santa

A Piacenza le temperature massime raggiungono i 16 gradi, mentre si prevede l’ingresso dell’alta pressione nelle prossime ore. Lorenzo Badellino di 3bmeteo fornisce le previsioni meteo per la settimana santa sul territorio locale.

Massime di 16 gradi a Piacenza, poi inizia a farsi strada l’alta pressione. A fare il punto sulle previsioni meteo per la settimana santa sul territorio locale, è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. In particolare a Piacenza sono attese temperature massime intorno a 16°C, a Parma sui 15°C, a Modena 14°C, a Bologna 13°C, a Ferrara 14°C, a Cesena 12°C, a Forlì 13°C, a Ravenna 15°C, a Rimini 12°C. «Da giovedì 2 aprile – sottolinea - inizierà lentamente a farsi strada da ovest un promontorio di alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sull’Emilia Romagna, con temperature in graduale aumento. Le condizioni dovrebbero mantenersi invariate fino alle festività di Pasqua, con sole prevalente e clima sempre più mite, tanto che nel weekend i valori massimi potrebbero superare diffusamente i 20°C in pianura». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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