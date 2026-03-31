Massime di 16 gradi a Piacenza poi inizia a farsi strada l’altra pressione | il meteo della settimana santa

A Piacenza le temperature massime raggiungono i 16 gradi, mentre si avvicina una nuova fase meteorologica. Per la settimana santa, gli esperti di 3bmeteo hanno fornito le previsioni sul territorio locale. Lorenzo Badellino ha illustrato le tendenze del tempo per i prossimi giorni, evidenziando l’insistenza di un’altra pressione atmosferica.

Massime di 16 gradi a Piacenza, poi inizia a farsi strada l’altra pressione. A fare il punto sulle previsioni meteo per la settimana santa sul territorio locale, è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. In particolare a Piacenza sono attese temperature massime intorno a 16°C, a Parma sui 15°C, a Modena 14°C, a Bologna 13°C, a Ferrara 14°C, a Cesena 12°C, a Forlì 13°C, a Ravenna 15°C, a Rimini 12°C. «Da giovedì 2 aprile – sottolinea - inizierà lentamente a farsi strada da ovest un promontorio di alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sull’Emilia Romagna, con temperature in graduale aumento. Le condizioni dovrebbero mantenersi invariate fino alle festività di Pasqua, con sole prevalente e clima sempre più mite, tanto che nel weekend i valori massimi potrebbero superare diffusamente i 20°C in pianura». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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