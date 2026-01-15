Mascherine farlocche comprate dai cinesi senza dovuti controlli Parla l’uomo di Arcuri

L'uomo di Arcuri riconosce che, per oltre un miliardo di acquisti di mascherine, non sono state effettuate verifiche preliminari sui fornitori cinesi. Questa mancanza di controlli ha portato all'ingresso di prodotti potenzialmente non conformi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla qualità delle mascherine distribuite. La questione evidenzia l’importanza di processi di verifica accurati in operazioni di grande scala.

