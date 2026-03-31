A marzo, le temperature medie a Mosca e San Pietroburgo hanno raggiunto rispettivamente +4,5°C e +4,6°C, superando ogni precedente record per questo mese. Le condizioni climatiche sono state più calde del normale, con dati che attestano un mese eccezionalmente tiepido rispetto alle medie storiche di entrambe le città.

Un mese di marzo eccezionalmente caldo ha infranto ogni record storico a Mosca e San Pietroburgo, segnando una temperatura media rispettivamente di +4,5°C e +4,6°C. Questo evento climatico, guidato da un anticiclone persistente che blocca le masse d’aria fredda, si contrappone drasticamente all’inverno appena trascorso, caratterizzato da nevicate abbondanti e temperature gelide nella parte europea della Russia. Le cifre parlano chiaro: il precedente primato termico del 2007 è stato superato in entrambe le città, con un distacco significativo a San Pietroburgo dove la differenza è di ben un grado centigrado rispetto al passato recente. Mentre l’inverno scorso aveva minime storiche toccare i -28,9°C nella regione limitrofa alla capitale, ora ci troviamo di fronte a un’inversione totale dello scenario meteorologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marzo da record: Mosca e San Pietroburgo infrangono ogni limite termico

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