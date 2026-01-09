Tornano le Lezioni di Storia al teatro Donizetti di Bergamo, con il ciclo ’Capitali Culturali’. La prima conferenza si svolge domani alle 11, offrendo un’occasione di approfondimento su città come Atene, Roma e San Pietroburgo. Promosso da Editori Laterza in collaborazione con la Fondazione teatro Donizetti e sostenuto da BCC Oglio e Serio, il ciclo mira a esplorare il ruolo delle capitali nella storia culturale europea.

Tornano le Lezioni di Storia al teatro Donizetti di Bergamo, primo appuntamento domani alle 11. Il ciclo di conferenze, ideato da Editori Laterza e realizzato in coproduzione con la Fondazione teatro Donizetti di Bergamo e con il sostegno di BCC Oglio e Serio, ha per titolo, alla sua terza edizione, ’ Capitali culturali ’. Cinque gli incontri previsti, dedicati ad altrettante città che nei secoli hanno segnato la storia, contribuendo alla nascita e allo sviluppo di importanti movimenti culturali, la cui influenza si è successivamente rivelata fondamentale. Si comincia domani con Laura Pepe, già protagonista della prima edizione delle Lezioni di Storia, con ’L’Atene di Pericle’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Capitali Culturali. Da Atene e Roma a San Pietroburgo

Leggi anche: Roma, Milano, San Pietroburgo: quante gioie per Spalletti nei derby. Ma con Totti...

Leggi anche: Russia, incendio devasta mercato coperto a San Pietroburgo: le fiamme divampano nella notte

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Capitali Culturali. Da Atene e Roma a San Pietroburgo; Tornano le “Lezioni di Storia” al Teatro Donizetti: si parte con “L’Atene di Pericle”; Al Donizetti ritorna Laura Pepe con «Lezioni di Storia».

Capitali Culturali. Da Atene e Roma a San Pietroburgo - Tornano le Lezioni di Storia al teatro Donizetti di Bergamo, primo appuntamento domani alle 11. quotidiano.net