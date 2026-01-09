Capitali Culturali Da Atene e Roma a San Pietroburgo
Tornano le Lezioni di Storia al teatro Donizetti di Bergamo, con il ciclo ’Capitali Culturali’. La prima conferenza si svolge domani alle 11, offrendo un’occasione di approfondimento su città come Atene, Roma e San Pietroburgo. Promosso da Editori Laterza in collaborazione con la Fondazione teatro Donizetti e sostenuto da BCC Oglio e Serio, il ciclo mira a esplorare il ruolo delle capitali nella storia culturale europea.
Tornano le Lezioni di Storia al teatro Donizetti di Bergamo, primo appuntamento domani alle 11. Il ciclo di conferenze, ideato da Editori Laterza e realizzato in coproduzione con la Fondazione teatro Donizetti di Bergamo e con il sostegno di BCC Oglio e Serio, ha per titolo, alla sua terza edizione, ’ Capitali culturali ’. Cinque gli incontri previsti, dedicati ad altrettante città che nei secoli hanno segnato la storia, contribuendo alla nascita e allo sviluppo di importanti movimenti culturali, la cui influenza si è successivamente rivelata fondamentale. Si comincia domani con Laura Pepe, già protagonista della prima edizione delle Lezioni di Storia, con ’L’Atene di Pericle’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Roma, Milano, San Pietroburgo: quante gioie per Spalletti nei derby. Ma con Totti...
Leggi anche: Russia, incendio devasta mercato coperto a San Pietroburgo: le fiamme divampano nella notte
Capitali Culturali. Da Atene e Roma a San Pietroburgo; Tornano le “Lezioni di Storia” al Teatro Donizetti: si parte con “L’Atene di Pericle”; Al Donizetti ritorna Laura Pepe con «Lezioni di Storia».
Capitali Culturali. Da Atene e Roma a San Pietroburgo - Tornano le Lezioni di Storia al teatro Donizetti di Bergamo, primo appuntamento domani alle 11. quotidiano.net
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, appuntamenti dal 9 al 15 gennaio 2026 - Un ricco calendario di iniziative culturali e attività didattiche, promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di ... ventonuovo.eu
Eventi a Roma dal 9 al 15 gennaio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Un ricco calendario di iniziative culturali e attività didattiche, promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle ... funweek.it
Questa nuova edizione ha per titolo "Capitali culturali". Primo appuntamento sabato 10 febbraio alle 11 con Laura Pepe - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.