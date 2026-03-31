Una principessa danese ha deciso di arruolarsi nell’esercito, seguendo le orme della madre e della sorella, anche loro membri delle forze armate. La scelta segna una svolta rispetto alla consuetudine di mantenere le donne della famiglia reale in ruoli tradizionali. Le nuove generazioni di famiglie reali europee mostrano così un atteggiamento più aperto verso l’impegno militare, che viene considerato un passo verso un’immagine più moderna.

Non più solo tradizione ma una presa di posizione. Le nuove generazioni delle famiglie reali europee sembrano aver trasformato l’addestramento militare in un passaggio concreto, capace di riflettere il mutato scenario internazionale. In questo solco si inserisce la decisione della Principessa Isabella, figlia di Mary di Danimarca e seconda in linea di successione al trono che, dopo il diploma, inizierà il servizio militare. Ad annunciarlo è stata la Casa Reale danese con una nota ufficiale diffusa il 31 marzo: il prossimo agosto la 18enne entrerà nel Reggimento Ussari della Guardia a Slagelse, dove svolgerà un periodo di formazione della durata di undici mesi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mary di Danimarca, anche la figlia Isabella si arruola nell’esercito

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