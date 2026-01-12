Ideali europei odio per la Russia e fucile | Andrea Cappelletti parte da Cantù e si arruola nell’esercito di Kiev

Andrea Cappelletti, originario di Cantù, ha deciso di arruolarsi nell’esercito di Kiev, portando con sé il senso degli ideali europei e una forte opposizione alla Russia. Con le toppe tattiche che celebrano la bandiera gialloblù e riferimenti a Spinelli, rappresenta una scelta personale di impegno e solidarietà in un contesto complesso. La sua storia riflette le tensioni attuali e il desiderio di difendere valori condivisi.

Cantù (Como), 12 gennaio 2026 – Mostrano sulle loro spalle le toppe tattiche militari con la bandiera gialloblù, citano Altiero Spinelli e sostengono l'obiettivo dell'Europa unita. A Kiev c'è un a nuova generazione di giovani italiani che presto si unirà alle truppe ucraine, aiutati da un'associazione che supporta una ventina di persone del nostro Paese impegnati al fronte contro i soldati russi. Tra loro, ad esibire la procedura di arruolamento nelle forze armate dell'Ucraina, c'è Andrea Cappelletti, un 25enne di Cantù: "Certo, ho messo in conto di poter anche morire, ma preferisco vada così piuttosto che restare a guardare senza fare nulla", racconta (all’inviato dell’Ansa Lorenzo Attianese) mentre passeggia in piazza Maidan e scrolla la neve che si posa sulle dodici foto dei caduti italiani in Ucraina, in uno dei tanti memoriali che affollano questo posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ideali europei, odio per la Russia e fucile: Andrea Cappelletti parte da Cantù e si arruola nell’esercito di Kiev Leggi anche: "La Russia arruola bambini e adolescenti ucraini per sabotare l'esercito di Kiev" Leggi anche: La Germania vuole potenziare l’esercito: visite mediche obbligatorie per i diciottenni e stipendi più alti per chi si arruola Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ideali europei, odio per la Russia e fucile: Andrea Cappelletti parte da Cantù e si arruola nell’esercito di Kiev - Il giovane comasco fa parte di un piccolo ma agguerrito battaglione italiano che ha deciso di combattere per l’Ucraina: “Ho messo in conto di poter morire, ma è sempre meglio che stare a guardare e no ... ilgiorno.it

