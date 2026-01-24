Mary di Danimarca crisi Groenlandia Il figlio Christian si arruola nell’esercito

Il principe Christian di Danimarca ha deciso di arruolarsi nell’esercito, in un momento in cui la monarchia danese si trova sotto i riflettori a causa delle recenti tensioni sulla Groenlandia. La notizia coincide con l’annuncio del completamento dell’addestramento militare di Princess Amalia dei Paesi Bassi, evidenziando un rinnovato impegno delle famiglie reali europee nel servizio militare. Questi eventi sottolineano il ruolo istituzionale e simbolico della monarchia in ambito nazionale e internazionale

Principi sul piede di guerra. Lo stesso giorno in cui è stato annunciato che Amalia d’Olanda ha completato l’addestramento militare ed è ufficialmente diventata caporale dell’esercito olandese, la Corona danese ha svelato che Christian di Danimarca, figlio di Mary e Frederik, si è arruolato nell’esercito del suo Paese. Il figlio di Mary di Danimarca nell’esercito. Secondo il comunicato ufficiale diffuso dalla casa reale danese, il Principe Ereditario Christian, dopo aver completato l’addestramento militare da tenente fino a giugno 2026, presterà servizio nella Guardia Reale. A partire dal turno di reclutamento di agosto, sarà capo sezione dei soldati di leva presso la caserma Garderkasernen di Høvelte, supervisionando addestramento, disciplina, turni di guardia ed esercitazioni quotidiane. 🔗 Leggi su Dilei.it

