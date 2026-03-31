Marittimi sotto esame il sistema dei 78 giorni | interrogazione in Parlamento e verifiche del Ministero

In Parlamento si discute delle condizioni di lavoro nel settore dei collegamenti marittimi veloci tra Sicilia e Calabria, concentrandosi sul cosiddetto “sistema dei 78 giorni”. Il meccanismo prevede contratti di breve durata alternati a sospensioni programmate, e il Ministero ha avviato verifiche per accertarne la conformità alle normative. Un’interrogazione parlamentare ha portato all’attenzione questa pratica.