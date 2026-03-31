Marittimi sotto esame il sistema dei 78 giorni | interrogazione in Parlamento e verifiche del Ministero
In Parlamento si discute delle condizioni di lavoro nel settore dei collegamenti marittimi veloci tra Sicilia e Calabria, concentrandosi sul cosiddetto “sistema dei 78 giorni”. Il meccanismo prevede contratti di breve durata alternati a sospensioni programmate, e il Ministero ha avviato verifiche per accertarne la conformità alle normative. Un’interrogazione parlamentare ha portato all’attenzione questa pratica.
Accesa l’attenzione sulle condizioni dei lavoratori impegnati nei collegamenti veloci tra Sicilia e Calabria. Al centro della denuncia contratti brevi e periodi di interruzione ricorrenti. Miceli (Azione) raccoglie le segnalazioni dal territorio, l'intervento di Pastorella MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Unici contrari al Ponte e liste con candidati non civetta, la Russo inaugura il comitato elettorale con tutta la coalizione . 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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