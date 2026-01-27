Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo sono in fase avanzata. Domani, i carabinieri di Ostia e il Ris esamineranno elementi chiave come la scatola nera dell’auto, il coltello e l’abitazione dei genitori. Questa fase è fondamentale per chiarire i dettagli dell’indagine e proseguire nelle verifiche.

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo entrano in una fase decisiva. Domani, 28 gennaio, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, insieme ai militari del Ris, effettueranno nuovi sopralluoghi nell’ambito dell’inchiesta che ha portato alla confessione del marito, Claudio Carlomagno. Gli investigatori torneranno nella villetta di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, dove la donna è stata uccisa, per svolgere una serie di accertamenti irripetibili. Le verifiche riguarderanno anche l’autovettura dell’indagato: sotto la lente finirà la scatola nera, che potrebbe fornire dati cruciali sugli spostamenti dell’uomo prima e dopo l’omicidio. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Carlomagno, nuove verifiche e udienza sull?affidamento del figlio: sotto esame la scatola nera dell'auto, il coltello e la casa dei genitori suicidi

Approfondimenti su Carlomagno udienza

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Carlomagno, sono coinvolti nelle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Carlomagno, sono coinvolti nelle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carlomagno udienza

Argomenti discussi: La morte dei genitori di Carlomagno, forse un suicidio, le ipotesi in campo, ed un terzo uomo; Claudio Carlomagno, chi è l'uomo accusato dell'omicidio di Federica Torzullo. I pm: Senza legami e amici; Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori, è sorvegliato a vista in carcere. L'avvocato: Ora pensiamo a suo figlio, in pochi...; Claudio Carlomagno, l'interrogatorio al marito di Federica Torzullo: le 3 ore di buco, il sangue e il camion ripulito. Non ha preso la macchina. Sarà andata via a piedi.

Claudio Carlomagno sconvolto dalla notizia dei genitori, allarme massimo in carcere: rischio gesti estremi sotto controlloClaudio Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori: «Sorvegliato a vista in carcere, si teme possa farsi del male»Allerta massima nel carcere di C ... assodigitale.it

Femminicidio Federica Torzullo, l’ipotesi di un complice che ha aiutato Carlomagno e le ricerche del coltelloLe indagini sul femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di un complice di Carlomagno e le ricerche del coltello nel canale vicino Osteria Nuova. ilfattoquotidiano.it

Ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, una tragedia ne chiama di nuove: ieri sono stati trovati morti nella loro casa, con ogni probabilità suicidi, i genitori di Carlo Carlomagno, l’uomo reo confesso per il femminicidio della moglie - facebook.com facebook

L'ombra di un complice, il movente, le nuove bugie. Tutto quello che la confessione di Carlomagno non ha chiarito sul delitto x.com