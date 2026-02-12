Sanremo scuole sotto esame | infiltrazioni e sicurezza a Valle Armea dopo le richieste dei genitori Verifiche in corso

Le scuole di Valle Armea sono sotto accusa. Dopo le proteste dei genitori, le autorità hanno avviato verifiche per controllare infiltrazioni e sicurezza. I sopralluoghi sono in corso, e si cercano risposte rapide per garantire l’incolumità degli studenti.

Scuole di Valle Armea sotto la Lente: Ispezione congiunta a Sanremo dopo le preoccupazioni dei genitori. Sanremo (Imperia) – Una squadra composta da Vigili del Fuoco e tecnici dell’ASL1 ha effettuato ieri un’ispezione approfondita alle scuole di Valle Armea, a seguito delle segnalazioni dei genitori riguardo a infiltrazioni d’acqua dal tetto. L’intervento mira a valutare la sicurezza e l’idoneità igienico-sanitaria degli ambienti, mentre sono già in corso lavori di rifacimento e impermeabilizzazione. Un Problema Persistente e la Reazione delle Famiglie. Le preoccupazioni dei genitori non sono nuove.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Valle Armea

Ultime notizie su Valle Armea

Sanremo: pioggia e infiltrazioni al Ruffini-Aicardi in Valle Armea, disagi al Mercato dei Fiori ma lezioni regolari urante i lavori al tetto. Evitata l’interruzione delle attività didattiche facebook