Alexander Zverev si sfoga dopo la sconfitta agli Australian Open 2026. Il tennista tedesco critica il timeout medico chiesto da Alcaraz, che ha cambiato il corso del match, ma sostiene anche che avrebbe dovuto vincere nel secondo set. Zverev si dice deluso e amareggiato per come sono andate le cose, ritenendo di aver avuto le sue possibilità.

Alexander Zverev ha concluso con amarezza la sua avventura agli Australian Open 2026, uscendo sconfitto dopo un match che si è trasformato in un’epica battaglia contro il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz. La partita, durata oltre cinque ore e mezza, si è conclusa con il successo dello spagnolo, che ha resistito ai tentativi del tedesco di ribaltare il risultato dopo essere stato sotto due set a zero. Zverev, che ha disputato un tennis di alto livello, ha riconosciuto di aver perso la possibilità di portare a casa il titolo soprattutto nel secondo set, un parziale che considera il più doloroso del match. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zverev critica il timeout medico per Alcaraz, ma ritiene che avrebbe dovuto prevalere nel secondo set.

Approfondimenti su Australian Open 2026

Sascha Zverev si presenta amareggiato alla fine della semifinale degli Australian Open.

Dopo aver concluso una maratona di cinque set, Carlos Alcaraz risponde alle accuse di Sascha Zverev.

Ultime notizie su Australian Open 2026

