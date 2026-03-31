I vigili urbani sono stati coinvolti in un intervento nell’area dei capannoni dell’ex Cat a Avenza, dove si è svolta una visita ieri mattina. Sono in arrivo ulteriori fondi destinati al recupero dell’area, che è stata oggetto di interventi precedenti. L’intervento ha riguardato anche lavori di maquillage nell’area di Avenza.

Troveranno posto anche i vigili urbani nell’area dei capannoni dell’ex Cat. Ieri mattina visita di aggiornamento ad Avenza in via Giovan Pietro per la commissione Urbanistica del presidente Augusto Castelli insieme all’assessore Moreno Lorenzini (nella foto) e ai tecnici del Comune per un punto della situazione sull’area. Il recupero degli ex capannoni è un progetto finanziato col bando delle periferie, di fatto già concluso, almeno per quanto riguarda la parte che riguarda la zona verso via Giovan Pietro. In quella parte tutte le opere edili sono terminate e collaudate e presto potrà essere aperta la parte del capannone, dunque quella interna rispetto alla strada, che sarà adibita a ospitare i mezzi della protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maquillage ad Avenza. Vigili urbani all’ex Cat. Altri fondi in arrivo per il recupero

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