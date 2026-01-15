sede vigili urbani presto il via ai lavori

Sono state confermate le assicurazioni di Rfi riguardo alla permanenza degli uffici della Polizia Locale negli spazi della stazione ferroviaria. Questa stabilità temporanea consente di proseguire con i lavori previsti, assicurando continuità alle attività di sicurezza urbana. La comunicazione rappresenta un passo importante per la pianificazione delle prossime fasi di intervento e per la gestione delle risorse coinvolte.

Adesso ci sono le assicurazioni di Rfi sul fatto che gli uffici del comando della Polizia Locale potranno restare negli spazi della stazione ferroviaria ancora per tempi piuttosto lunghi: una rassicurazione che è bastata all’assessore ai lavori pubblici. Andrea Balestrieri, a mettere da parte le forti perplessità manifestate quando sedeva sui banchi della minoranza nella precedente amministrazione, e rivedere la sua posizione circa l’ineludibilità di effettuare lavori di riqualificazione della sede, con tanto di ampliamento al piano superiore, e farlo impegnando soldi pubblici. "Nel piano triennale delle opere pubbliche abbiamo previsto 150mila euro per questo intervento" afferma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

