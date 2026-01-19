Fondi ad Hamas Mohammad Hannoun resta in carcere | tornano in libertà altri tre indagati

Mohammad Hannoun, accusato di finanziare Hamas tramite le sue associazioni benefiche e di dirigere la cellula italiana dell’organizzazione, rimane in carcere. Il tribunale del Riesame di Genova ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dai suoi avvocati. Nel frattempo, sono stati rilasciati altri tre indagati nell’ambito delle indagini in corso.

In aula, Hannoun ha negato l’appartenenza all’organizzazione terroristica islamista, illustrando le modalità con cui venivano acquistati e inviati beni destinati alla popolazione civile di Gaza, ma a quanto pare i giudici non ne sono rimasti convinti. Resta quindi detenuto nel carcere di massima sicurezza di Terni, dove si trova in seguito ad un primo periodo di detenzione a Marassi. I legali difensori Dario Rossi, Fabio Sommovigo ed Emanuele Tambuscio valutano un ulteriore ricorso in Cassazione. Da quanto è stato possibile apprendere, il Riesame non ha reso note le motivazioni, che saranno però depositate nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Oggi, circa 200 persone hanno partecipato a un presidio davanti al carcere di Genova Marassi, esprimendo solidarietà a Mohammad Hannoun, leader dei palestinesi in Italia, accusato di aver finanziato Hamas. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative e con un approccio pacifico, evidenziando l’importanza di un dialogo equilibrato e di una corretta informazione su questa vicenda.

