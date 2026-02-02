La Predict, azienda innovativa nel settore med-tech, ha annunciato un nuovo piano di assunzioni. La società punta a rafforzare il suo team con nuove assunzioni, senza specificare il numero, ma confermando che ci saranno opportunità di lavoro in diversi comparti. La notizia arriva mentre l’azienda si prepara a espandersi e a consolidare la sua presenza sul mercato.

UN NUOVO piano di assunzioni è stato varato dalla Predict, pmi Innovativa attiva nel settore del med-tech. Dopo il round di assunzioni della scorsa primavera, è ora alla ricerca di ulteriori figure professionali. Per accompagnare lo sviluppo dei propri prodotti innovativi, la società ha aperto infatti le selezioni per sales account manager, sales application specialist, web developer, android developer, product manager e v&v engineer; inoltre, è in programma l’avvio di due tirocini per Biomedical Data Engineer e Automation Engineer. Le figure cercate saranno impegnate nello sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuovo piano di assunzioni per Predict

Approfondimenti su Predict Piano

