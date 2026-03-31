Un'imprenditrice e manager ha avviato un gruppo di business angels composto esclusivamente da donne, dedicato a sostenere startup e progetti di giovani imprenditrici. Quando non si trova in viaggio, si dedica al tempo libero nel verde e si dedica alla lettura di un classico. La sua attività si concentra sull’incoraggiare le donne a investire in iniziative imprenditoriali guidate da giovani talenti femminili.

M anager e imprenditrice, Annamaria Tartaglia ha fondato e dirige Angels4Women, il primo gruppo di business angels donne, cioè imprenditrici che offrono capitali e competenze a start up femminili. È senior advisor di Women’s Entrepreneurship and Finance di Women20, il gruppo della società civile che elabora proposte su parità di genere, imprenditorialità ed empowerment per i governi del G20. Donne manager, in Italia sono il 36% X Laurea in Marketing e Comunicazione, Laurea Honoris Causa in Filosofia, ha una lunga storia manageriale nella moda e nel lusso. È founder e Ceo di TheBrandSitter, azienda di consulenza specializzata nello sviluppo di marchi di alta gamma nei mercati internazionali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Manager, incoraggia le imprenditrici a investire sui progetti e sulle start up di giovani donne di talento. La sera, quando non è in viaggio, si rilassa nel verde e rileggendo un classico

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