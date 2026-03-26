Rodri apre al trasferimento al Real Madrid

Il centrocampista del Manchester City ha dichiarato di non aver escluso un eventuale trasferimento al Real Madrid, secondo quanto riportato da un sito inglese. La possibilità di un cambio di squadra resta aperta, ma al momento non ci sono annunci ufficiali o dettagli sui tempi e le condizioni di un eventuale accordo. La situazione resta da seguire nelle prossime settimane.

Sito inglese: Il centrocampista del Manchester City Rodri non ha chiuso la porta a un potenziale trasferimento al Real Madrid. Il 29enne, che ha vinto il Pallone d’Oro nel 2024, è tornato in piena forma dopo 12 mesi di infortuni. Rodri, arrivato al Manchester City dall’Atletico Madrid nel 2019, ha collezionato 293 presenze in tutte le competizioni con la squadra di Pep Guardiola. La sua assenza la scorsa stagione si è fatta sentire quando il City ha ceduto il titolo di Premier League. Infatti, nel corso della sua permanenza al club, la squadra di Guardiola ha vinto il 71,3% delle partite in cui Rodri ha giocato, con una percentuale di vittorie che scende al 62,6% quando il centrocampista non è presente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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