Allegri sul trasferimento al Real Madrid | annuncio in diretta

Poco fa, durante una diretta, l'allenatore ha annunciato il suo trasferimento al Real Madrid. La notizia arriva in un momento di grande attesa, con il derby tra Milan e Inter alle porte. Allegri ha comunicato ufficialmente il suo nuovo incarico, senza fornire dettagli sulle motivazioni o sui tempi. La conferma del cambio di squadra è stata data nel corso di un intervento pubblico.

Attesa spasmodica alla vigilia del derby tra Milan e Inter: ecco quanto ammesso poco fa da Massimiliano Allegri. Mancano ormai poco più di ventiquattro ore al derby tra Milan e Inter, big match della ventottesima giornata di Serie A in programma domenica sera alle 20,45. In queste ore tengono banco anche le voci relative a un possibile trasferimento di Massimiliano Allegri al Real Madrid in estate, ma adesso l’allenatore rossonero fa chiarezza. Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ecco quanto ammesso poco fa dall’allenatore livornese: “ Ho il contratto con il Milan fino al 2027, sono bene qui in questo club e sono molto felice. Abbiamo iniziato un nuovo percorso a luglio e la società sta lavorando bene, anche se non abbiamo raggiunto ancora alcun obiettivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

