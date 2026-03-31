Nella vicenda che riguarda la morte di una madre e della sua figlia, le autorità hanno aperto un’indagine e stanno analizzando le prove raccolte. Dopo aver eseguito i rilievi sul luogo e aver effettuato i prelievi, gli inquirenti stanno valutando la possibilità di un avvelenamento come causa del decesso. La ricostruzione dei fatti si concentra sulle circostanze che hanno preceduto la cena delle due vittime.

"> Svolta nel caso Di Jelsi e Di Vita: sul tavolo l’ipotesi di avvelenamento. Una svolta clamorosa ha scosso l’inchiesta riguardante il drammatico caso di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute nel giorno di Natale dopo una cena che si annunciava festosa. Secondo le indagini in corso, non si sarebbe trattato di una tragica intossicazione alimentare, ma piuttosto di un possibile avvelenamento. Gli inquirenti stanno attualmente approfondendo il caso contro ignoti, ipotizzando un duplice omicidio premeditato. La cena della Vigilia di Natale e i sintomi misteriosi. Antonella, 50 anni, e Sara, 15 anni, avevano appena consumato il tradizionale pasto della Vigilia, che in molte famiglie italiane è a base di pesce. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mamma e figlia morte dopo la cena: rivelato avvelenamento choc.

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