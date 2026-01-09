Mamma e figlia morte dopo la cena? Bassetti ha una risposta

Il 10 gennaio si terranno i funerali di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Pietracatella (CB). La vicenda ha suscitato grande attenzione e molte domande sulla possibile causa di questa tragedia, con Bassetti che ha fornito una prima risposta.

Domani, sabato 10 gennaio, alle ore 10, nella chiesa d i Santa Maria di Costantinopoli a Pietracatella (CB), si terranno i funerali di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni. Le due sono decedute all'ospedale Cardarelli di Campobasso nelle ore successive al Natale per una sospetta intossicazione. In occasione dei funerali, il Comune di Pietracatella ha proclamato il lutto cittadino. Questa mattina, invece, al Liceo Classico "Mario Pagano" di Campobasso, frequentato da Sara, è prevista una cerimonia commemorativa a porte chiuse, riservata alla comunità scolastica e non aperta alla stampa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mamma e figlia morte dopo la cena? Bassetti ha una risposta Leggi anche: Mamma e figlia morte dopo il cenone: dall'autopsia la prima risposta Leggi anche: Mamma e figlia morte dopo la cena: spunta l'ipotesi del veleno per topi nella farina Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mamma e figlia morte per intossicazione, domani le autopsie; Madre e figlia 15enne morte per intossicazione: oggi l'autopsia. Ipotesi di farina con topicida; Mamma e figlia morte a Campobasso per intossicazione alimentare, sabato i funerali: Gianni Di Vita sarà ascoltato dagli inquirenti; Madre e figlia morte a Campobasso, si rafforza l'ipotesi di tossinfezione alimentare. Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso, esami escludono i funghi come cause del decesso - Ci sono i primi esiti degli esami effettuati dopo la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50 anni, che hanno perso la vita a distanza di poche ore l’una dall’altra, a causa di una ... virgilio.it

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte intossicate. Esclusi funghi e veleno per topi per la morte di mamma e figlia dopo la cena di Natale - Non ci sarebbero né i funghi né il veleno per topi tra le possibili cause del decesso di Antonella Di Ielsi e Sara Di ... ilgazzettino.it

Mamma e figlia morte, sabato i funerali. Le indagini senza soluzione, Bassetti: «Morte per un veleno» - Saranno celebrati domani, sabato 10 gennaio, alle 10, nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Pietracatella i funerali di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre, Antonella Di Ielsi, ... leggo.it

TRAGEDIA DI PIETRACATELLA, SABATO I FUNERALI DI MAMMA E FIGLIA. DOMANI MATTINA IL LICEO CLASSICO DI CAMPOBASSO RICORDERA' LA GIOVANE STUDENTESSA SARA #pietracatella #lutto #campobasso #liceoclassico - facebook.com facebook

Mamma e figlia morte a Campobasso per intossicazione alimentare, sabato i funerali x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.