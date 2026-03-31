Mamma e figlia morte dopo il pranzo di Natale a Pietracatella non fu intossicazione ma omicidio | la svolta

Mamma e figlia sono state trovate decedute dopo il pranzo di Natale a Pietracatella. Le autorità hanno escluso che si tratti di un'intossicazione alimentare e hanno aperto un’indagine per omicidio. Le vittime sono state identificate come una donna e sua figlia. Le indagini continuano per chiarire le cause della morte e raccogliere eventuali elementi utili.

Svolta nelle indagini su mamma e figlia morte dopo il pranzo di Natale per una presunta intossicazione. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un omicidio, anche se al momento il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella (Campobasso) con la ricina. Mamma e figlia morte dopo il pranzo di Natale, si indaga per omicidio La notizia è stata riportata dall’Ansa, che cita fonti qualificate della Procura. Le due donne, mamma e figlia, sarebbero state avvelenato con la ricina, una potente citotossina naturale. Tracce del veleno sarebbero state rinvenute negli esami di laboratorio sui campioni di sangue, effettuati sia in Italia che all’estero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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