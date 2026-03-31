Due donne, madre e figlia, sono decedute poco dopo aver consumato il pasto natalizio presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Le cause sono ancora da chiarire, ma si ipotizza un’intossicazione alimentare. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, e le autorità stanno verificando i campioni di cibo e i referti medici per accertare le responsabilità.

Svolta nel caso delle due donne, mamma e figlia, morte subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare. C'è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato. Lo si apprende da fonti qualificate. Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella con la ricina. Tracce del veleno sono state trovate durante gli esami effettuati sul sangue, sia in Italia che all'estero. Le due erano state al pronto soccorso nei giorni tra il 24 e il 26 dicembre dicendo di accusare dei malori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mamma e figlia morte dopo il cenone, "avvelenate": si indaga per omicidio

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