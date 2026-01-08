Campobasso mamma e figlia morte intossicate | sabato i funerali

Sabato 10 gennaio si svolgeranno a Pietracatella i funerali di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a fine dicembre a causa di una sospetta intossicazione alimentare. Le autorità continuano a indagare sulle cause dell’incidente, mentre amici e parenti si preparano a salutare le due donne in un momento di dolore condiviso.

Si terranno sabato 10 gennaio a Pietracatella i funerali di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte a fine dicembre dopo una sospetta tossinfezione di natura alimentare la cui origine è ancora al vaglio degli inquirenti. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. La conferma arriva anche dal sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, che sta predisponendo, in collaborazione con la Prefettura di Campobasso, un piano di ordine pubblico per garantire lo svolgimento della cerimonia in sicurezza, in considerazione del previsto afflusso di persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Campobasso, mamma e figlia morte intossicate: sabato i funerali Leggi anche: Morte intossicate mamma e figlia: 5 medici indagati. «Erano andate 2 volte in ospedale a Campobasso». Sequestrate cartelle cliniche, rilievi nella casa delle vittime Leggi anche: Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, cinque indagati Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici; Madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare: fatale forse una cena di pesce; Madre e figlia morte a Campobasso, si rafforza l'ipotesi di tossinfezione alimentare; Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, sospetti sui prodotti sott'olio. Non escluso l'avvelenamento da parte di terzi. Madre e figlia morte a Campobasso per intossicazione: i risultati degli esami - Madre e figlia trovate morte a Campobasso per una sospetta intossicazione: escluse due cause. urbanpost.it

