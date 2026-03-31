Maltempo previsti venti di burrasca sul litorale | parchi e cimiteri chiusi a Fiumicino e Fregene

A causa delle previsioni di venti di burrasca sul litorale, il comune di Fiumicino ha deciso di chiudere parchi e cimiteri fino al 2 aprile. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, a causa del rischio di vento forte e mareggiate che potrebbe interessare le zone interessate. La misura riguarda le aree pubbliche e i cittadini sono invitati a rispettare le disposizioni.

Il comune di Fiumicino chiude parchi e cimiteri fino al 2 aprile: rischio vento forte e mareggiate. Vietato l. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Maltempo sul litorale romano, pioggia e vento forte: chiusi parchi a Fiumicino e FregeneIl comune di Fiumicino chiude parchi fino al 28 marzo: rischio vento forte e mareggiate. Rende, maltempo: cimiteri e parchi chiusi, allerta per venti e piogge.Rende in allerta: scuole chiuse e misure di sicurezza per l’ondata di maltempo Rende si prepara a fronteggiare un peggioramento delle condizioni... Tutti gli aggiornamenti su Maltempo previsti venti di burrasca sul... Temi più discussi: Meteo, ciclone artico sull’Italia: venti di burrasca e neve a bassa quota. Le previsioni; Il maltempo non molla la Capitanata: previsti forti raffiche di vento e rovesci intensi; Confermato l'arrivo del maltempo anche in Abruzzo: allerta meteo per pioggia, neve e vento; Raffiche di vento e neve anche a bassa quota, allerta gialla in 6 regioni. Maltempo, svolta in arrivo: freddo e venti di burrasca sul Nord ItaliaVenti di burrasca in arrivo su Valle d'Aosta e Piemonte: la Protezione Civile avverte su possibili criticità idrogeologiche ... adnkronos.com Maltempo in Toscana, allerta gialla per freddo e vento forte fino al 1 aprileValido dalle 7 alla mezzanotte su tutto il territorio regionale a eccezione della Versilia. Prevista ancora neve in montagna ... corrierefiorentino.corriere.it Maltempo Molise, forti piogge e allagamenti a Termoli: salvata una donna bloccata in auto, tante strade chiuse - facebook.com facebook Maltempo e freddo, il sindaco di Bari prolunga il periodo per l'accensione del riscaldamento: ecco fino a quando - News x.com