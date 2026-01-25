Maltempo | parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali o vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo

Oggi, la Puglia rientra tra le regioni italiane in allerta a causa di condizioni meteorologiche avverse, con possibili temporali e venti fino a burrasca. La Protezione civile monitora attentamente la situazione e ha diffuso previsioni meteo per garantire la sicurezza della popolazione. È consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Puglia meridionale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; Venti: forti sud orientali, con rinforzi di burrasca sulla Puglia meridionale al mattino.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali o vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali o vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo Leggi anche: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta, per temporali e vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo Maltempo: parte della Puglia oggi in allerta, per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteoOggi, alcune zone della Puglia sono in allerta per maltempo, con temporali e venti fino a burrasca. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. METEO - Puglia sferzata dal vento: ecco fino a quando Argomenti discussi: Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento; Meteo, allerta maltempo per pioggia e neve: regioni a rischio. Le previsioni; Ciclone Harry colpisce il Mediterraneo: venti di burrasca, coinvolta l'area ionica di Puglia e Basilicata; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali. Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali o vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. noinotizie.it Puglia, maltempo: allerta temporali per il Salento, vento per fascia adriatica barese, Valle d’Itria e taranti Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o br ... noinotizie.it Maltempo protagonista sull’Italia! Il via vai di perturbazioni non si ferma: piogge diffuse, vento e neve fino a quote basse (lungo i rilievi) interesseranno gran parte del Paese anche nei prossimi giorni. Segui tutti gli aggiornamenti su Meteo POP #Mete facebook #Meteo | Weekend di maltempo su gran parte d’Italia. Neve in pianura e forti temporali, Alessio Colella . x.com

