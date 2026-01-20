La Protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalla mezzanotte per circa venti ore, a causa di maltempo con temporali e vento nel Salento. Le previsioni indicano condizioni di instabilità atmosferica che richiedono attenzione e precauzioni. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e rispettare le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza durante questo periodo.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati. Venti: localmente forti orientali, con rinforzi sui settori adriatici.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, per il Salento anche vento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

