Maltempo nessuna tregua nella Settimana Santa | il meteo a Pasqua e Pasquetta

Durante la Settimana Santa, le previsioni segnalano un nuovo ciclone mediterraneo che si sta formando con il perno al Sud Italia. Questo fenomeno meteorologico porterà tre giorni consecutivi di maltempo, comprese le giornate di Pasqua e Pasquetta. Il meteorologo di 3bmeteo ha confermato la presenza di questa perturbazione in corso.

“In queste ore si sta formando un nuovo ciclone mediterraneo con perno posizionato al Sud Italia, che si prepara a sperimentare tre giorni di maltempo”, lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte: ”fino a giovedì compreso sono dunque previste piogge anche abbondanti e frequenti temporali, il tutto accompagnato da venti anche forti a rotazione ciclonica (raffiche talora superiori ai 70-80kmh) con mari molto mossi o agitati”. “Giungono ulteriori conferme sul ritorno dell'alta pressione per le feste pasquali su gran parte d'Italia con sole prevalente e netta ripresa delle temperature, specie al Centronord dove durante il pomeriggio si raggiungeranno i 22-24°C nelle aree interne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Maltempo, nessuna tregua nella Settimana Santa: il meteo a Pasqua e Pasquetta Articoli correlati Leggi anche: Maltempo verso Pasqua e Pasquetta 2026, pioggia e freddo nelle previsioni meteo per la settimana Santa Leggi anche: Settimana santa “movimentata”, Pasqua e pasquetta instabili: le previsioni meteo