Le previsioni meteo per la settimana Santa indicano pioggia e temperature rigide, con maltempo che coinvolge diverse regioni italiane durante le festività di Pasqua e Pasquetta del 2026. Tuttavia, gli esperti segnalano anche la possibilità di consolidamento di condizioni di stabilità e sole su gran parte del paese, grazie alla presenza di un anticiclone che potrebbe influenzare il clima nei giorni centrali delle festività.

Pasqua e Pasquetta potrebbero essere entrambe giornate soleggiate. Gli scenari degli esperti sono tre, ma non troppo dissimili l’uno dall’altro. Nel frattempo, la settimana Santa verso i due giorni di festività si fa instabile e aumentano le perturbazioni, in particolare al Sud con rovesci, temporali e neve in collina. Giorni più freddi, che però non dovrebbero restare troppo a lungo sulle regioni. Al Nord si prevede invece un cielo soleggiato. Meteo a Pasqua e Pasquetta Come ogni anno, il meteo di Pasqua, ma soprattutto di Pasquetta, fa discutere o scommettere. Cosa aspettarsi nei due giorni di festività? Gli esperti mettono a confronto almeno tre scenari, che non si differenziano troppo l’uno dall’altro, ma che possono cambiare i piani di molti italiani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maltempo verso Pasqua e Pasquetta 2026, pioggia e freddo nelle previsioni meteo per la settimana Santa

Articoli correlati

Pioggia e neve in arrivo, nelle previsioni meteo per Pasqua rischio maltempo e freddoLa primavera tarda ad arrivare e le previsioni meteo in vista di Pasqua non sono rosee.

Leggi anche: Settimana santa “movimentata”, Pasqua e pasquetta instabili: le previsioni meteo

Una raccolta di contenuti su Maltempo verso

Temi più discussi: Doppio vortice prima di Pasqua 2026: rischio nubifragi e grandine, poi torna il sole; Nuova fase di forte maltempo al Centro-Sud. Allerta gialla in Abruzzo e Molise; Meteo - La settimana Pasquale inizia con freddo e maltempo. Tendenza per Pasqua e Pasquetta; Maltempo intenso pre-Pasqua: ciclone verso Sicilia e venti forti.

Maltempo verso Pasqua e Pasquetta 2026, pioggia e freddo nelle previsioni meteo per la settimana SantaMeteo Pasqua e Pasquetta 2026: gli esperti prevedono sole e stabilità su gran parte d'Italia grazie all'anticiclone. Tre scenari della settimana ... virgilio.it

Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta: bel tempo (oltre 20 gradi) con locali pioggeLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta: bel tempo (oltre 20 gradi) con locali piogge ... tg24.sky.it

METEO CAMPANIA: DAL MALTEMPO DI MARTEDÌ - GIOVEDÌ ALLA TENDENZA PER LE GIORNATE DI PASQUA E PASQUETTA La nostra regione sta per essere interessata da un nuovo vortice a carattere freddo grazie all'allungo verso sud della circolazion - facebook.com facebook

26/3/26. Corso del popolo a Chioggia stamattina col maltempo e ...senza mercato! (video di C. Penzo, verso 9.30) x.com