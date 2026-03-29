Questa settimana si preannuncia caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con molte regioni che potrebbero registrare piogge o cambiamenti di temperatura. Le previsioni indicano un rischio di instabilità durante le giornate di Pasqua e pasquetta, con possibili rovesci o maltempo in alcune aree. La situazione meteo potrebbe influenzare le attività all'aperto e le celebrazioni previste per il periodo.

Sarà una settimana santa “movimentata” dal punto di vista del meteo. E anche Pasqua e pasquetta potrebbero riservare qualche sorpresa, non sempre gradita. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni e le proiezioni in vista del weekend pasquale secondo gli esperti di 3bmeteo.com che parlano anche – almeno per la prima parte della settimana – di “temperature spesso sotto media”. Per Pasqua e pasquetta, invece, “l’evoluzione resta ancora incerta, in un contesto atmosferico che continua a mostrarsi dinamico e ondulato. Più che sulla presenza o meno dell’instabilità, i dubbi principali riguardano la sua collocazione e la sua estensione sull’Italia”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Settimana santa “movimentata”, Pasqua e pasquetta instabili: le previsioni meteo

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