Campania allerta arancione per maltempo | scatta la chiusura delle scuole in alcuni comuni

La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per maltempo in Campania, causando la chiusura delle scuole in diversi comuni. La decisione riguarda le città che, a causa delle forti piogge e dei venti intensi previsti, hanno deciso di sospendere le attività scolastiche per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. In alcune zone, le autorità hanno già predisposto interventi di emergenza per affrontare possibili allagamenti e disagi alla viabilità.

Scatta la chiusura delle scuole in alcune città della Campania per la giornata di domani, sabato 14 febbraio, a seguito dell’allerta meteo valida per tutto il giorno. La Protezione Civile regionale ha infatti emanato un avviso di criticità arancione che riguarda Napoli, le isole del Golfo, l’area vesuviana, la costiera sorrentino-amalfitana e le zone dei Monti di Sarno e dei Picentini. Nel resto della Campania l’allerta è di livello giallo, ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Le previsioni indicano anche raffiche di vento intense, elemento che ha spinto diversi sindaci ad adottare provvedimenti precauzionali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Domani, le scuole in molti comuni della Campania resteranno chiuse a causa dell’allerta meteo arancione emessa per il maltempo previsto.

