Maltempo allerta meteo rossa arancione e gialla 1° aprile 2026 per temporali | le regioni colpite

Il 1° aprile 2026 l’Italia si trova sotto un’intensa ondata di maltempo, con allerte meteo di livello rosso, arancione e giallo. La Protezione Civile ha emesso un’allerta rossa per le regioni dell’Abruzzo, mentre sono segnalate criticità anche in Molise e Puglia. La giornata prevede temporali che interesseranno diverse zone del Paese.