Maltempo allerta meteo rossa arancione e gialla 1° aprile 2026 per temporali | le regioni colpite
Il 1° aprile 2026 l’Italia si trova sotto un’intensa ondata di maltempo, con allerte meteo di livello rosso, arancione e giallo. La Protezione Civile ha emesso un’allerta rossa per le regioni dell’Abruzzo, mentre sono segnalate criticità anche in Molise e Puglia. La giornata prevede temporali che interesseranno diverse zone del Paese.
Nella giornata di domani, mercoledì 1° aprile 2026, è attesa una forte fase di maltempo sull’Italia con allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile per Abruzzo e criticità anche in Molise e Puglia. Attese piogge abbondanti, neve, venti forti e mareggiate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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