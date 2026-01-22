Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali 22 gennaio 2026 | le regioni a rischio

Il maltempo previsto per il 22 gennaio 2026 interessa principalmente il Centro-Sud, con diverse regioni sotto allerta meteo. La Protezione Civile ha emesso allerte arancioni e gialle per alcune zone di Sardegna, Calabria, Sicilia e Puglia, segnalando possibili temporali e condizioni meteorologiche avverse. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

L’ondata di maltempo al Centro-Sud sta lentamente esaurendo i suoi effetti. Per giovedì 22 gennaio la Protezione Civile segnala allerta arancione in alcune zone della Sardegna e allerta gialla in Sardegna, Calabria, Sicilia e Puglia. Previste piogge sparse, vento e mari mossi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 22 gennaio 2026: le regioni a rischioPer giovedì 22 gennaio 2026, il maltempo interesserà diverse regioni del Centro-Sud, con allerte di colore arancione e giallo.

Meteo, allerta arancione e gialla il 22 gennaio 2026: le zone a rischioIl Sud Italia è ancora nella morsa del maltempo. Piogge e temporali, diffusi anche nella giornata di domani, giovedì 22 gennaio 2026, hanno spinto la Protezione Civile a comunicare un nuovo bollettino ... meteo.it

Scuole chiuse per allerta meteo e maltempo domani, giovedì 22 gennaio 2026: l'elenco dei comuni interessati facebook

Ancora una giornata di #maltempo al Sud. Allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria. Si contano i danni sulle coste, dopo le mareggiate eccezionali. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com