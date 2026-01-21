Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 22 gennaio 2026 | le regioni a rischio

Per giovedì 22 gennaio 2026, il maltempo interesserà diverse regioni del Centro-Sud, con allerte di colore arancione e giallo. La Protezione Civile ha emesso avvisi per temporali principalmente in Sardegna, Calabria, Sicilia e Puglia. Si consiglia di seguire aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

L’ondata di maltempo al Centro-Sud sta lentamente esaurendo i suoi effetti. Per giovedì 22 gennaio la Protezione Civile segnala allerta arancione in alcune zone della Sardegna e allerta gialla in Sardegna, Calabria, Sicilia e Puglia. Previste piogge sparse, vento e mari mossi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 7 gennaio: le regioni a rischioPer domani, mercoledì 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha emesso allerte meteo di livello arancione e giallo per alcune regioni italiane, a causa di temporali previsti.

#TG2000 - #Maltempo, allerta massima per ciclone #Harry. Emergenza in #Sicilia #21gennaio #cicloneHarry #allertameteo #Sardegna #Calabria #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com

Picco del maltempo in Calabria, allerta rossa sulla fascia ionica. Mareggiate, vento, pioggia danni e molti disagi. Evacuate trecento persone a Roccelletta di Borgia - facebook.com facebook