Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 22 gennaio 2026 | le regioni a rischio

Per giovedì 22 gennaio 2026, il maltempo interesserà diverse regioni del Centro-Sud, con allerte di colore arancione e giallo. La Protezione Civile ha emesso avvisi per temporali principalmente in Sardegna, Calabria, Sicilia e Puglia. Si consiglia di seguire aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

L’ondata di maltempo al Centro-Sud sta lentamente esaurendo i suoi effetti. Per giovedì 22 gennaio la Protezione Civile segnala allerta arancione in alcune zone della Sardegna e allerta gialla in Sardegna, Calabria, Sicilia e Puglia. Previste piogge sparse, vento e mari mossi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

