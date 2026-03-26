Da giovedì mattina, la sala operativa dei Vigili del Fuoco del Forlivese riceve continue richieste di intervento a causa del maltempo. Il personale del comando di viale Roma lavora senza sosta per rispondere alle numerose emergenze segnalate dai cittadini. Sono state registrate centinaia di chiamate, con le squadre impegnate in operazioni di soccorso e gestione delle criticità causate dalle condizioni meteorologiche avverse.

Squilla in continuazione il telefono della sala operativa dei Vigili del fuoco. Il personale del 115 del comando di viale Roma da giovedì mattina è impegnato senza sosta per gestire le numerose emergenze segnalate. Alle 10 erano già circa una trentina gli interventi portati a termine, mentre restano oltre 100 le richieste di soccorso ancora in attesa di essere evase. Un numero che testimonia la portata dell’evento e le criticità diffuse su tutto il territorio. L’attività delle squadre operative si sta concentrando principalmente sulla rimozione di rami e alberi pericolanti, spesso caduti sulla sede stradale o a rischio di crollo su edifici e infrastrutture. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Maltempo, super lavoro dei Vigili del Fuoco nel Forlivese: centinaia di richieste d'intervento al 115

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